- DIFICIL… Instanța Tribunalului Vaslui va anunța astazi care este decizia in cazul contestațiilor depuse de cei doi tineri din Huși, arestați pentru accidentul teribil de la Padureni. Este vorba despre liceanul Cosmin Mistreanu și studenta la UMF Iași, Ioana Birladeanu, care au contestat arestul preventiv…

- DEZLEGARE LA PEȘTE… Luni, 25 martie, la ortodocși este sarbatoarea Bunei Vestiri, iar „dezlegarea la pește” a facut ca piețele din tot județul sa fie pline de cumparatori, veniți sa vada oferta pescariilor, mai cu seama ca azi, 24 martie, și credincioșii catolici sarbatoresc Floriile, alta sarbatoare…

- Nora Tabal, eleva in clasa a X-a A, la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, a obținut locul I la faza județeana a Olimpiadei de Matematica și s-a calificat in etapa naționala. O veste extraordinara vine din randul elevilor talentați ai Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș. Nora Tabal,…

- REZULTATE… Judetul Vaslui a mai obtinut cinci locuri la Olimpiada Nationala de Matematica datorita rezultatelor foarte bune inregistrate de elevi. Acestea au revenit celor de pe locurile 2 sau 3 la nivel judetean. Este vorba despre Theodor Ioan Tataru (clasa a VII-a) de la Colegiul „Cuza Voda” Husi…

- UIMITOR… Un eveniment extraordinar se afla in plina pregatire la Husi, iar surprizele pe care organizatorii vor sa le insereze in desfasurator nu doar ca vor fi pe placul localnicilor, dar si onoreaza Husul! Este vorba despre faptul ca in „orasul dintre vii”, in perioada 2 – 7 aprilie, va avea loc faza…

- REZULTATE… Judetul Vaslui va fi reprezentat de opt elevi la Olimpiada Nationala de Matematica de anul acesta. Cinci dintre ei sunt din municipiul Vaslui si invata la Liceul „Mihail Kogalniceanu”, iar trei elevi sunt din Husi, doi de la Colegiul „Cuza Voda” si unul de la Scoala „Mihail Sadoveanu”. Din…

- NECAZ… In urma cercetarilor efectuate cu privire la decesul barbatului in varsta de 75 de ani, de la Huși, inecat intr-o piscina, s-a constatat ca totul a fost un incident nefericit, petrecut la locuința viceprimarului municipiului Huși, Ioan Valeriu Ciupilan. Barbatul decedat era socrul sau. Viceprimarul…

- START… A inceput CampioMate sau, altfel spus, campionatul de matematica pe echipe. Din judetul Vaslui vor participa 496 de elevi, iar 20 profesori vor fi antrenori. Elevii au fost distribuiti in divizii (Beta sau Gamma), in functie de nivelul lor la matematica, iar apoi au intrat in echipe, coordonate…