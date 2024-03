Stiri pe aceeasi tema

- CONCURS… Municipiul Vaslui va fi, la sfarșitul acestei saptamani, gazda Turneului național Fitness Challenge – bronze level, un nou concept al Federației Romane de Culturism și Fitness. Inscrierea este gratuita și deschisa tuturor practicanților de sport, amatori și profesioniști. Duminica, 17 martie,…

- APEL CIVIC… Aglomerația din zona celor doua licee din municipiul Huși, „Cuza Voda” și „Dimitrie Cantemir”, este din ce in ce mai reclamata de localnicii nemulțumiți, care așteapta soluții de la autoritați, in vederea fluidizarii traficului intraurban. Dar pana sa gaseasca aleșii locali soluții eficiente,…

- REZULTATE… Judetul Vaslui a mai primit sase locuri la Olimpiada Nationala de Fizica, datorita rezultatelor foarte bune obtinute de elevi. Acestea au fost adjudecate de Karla Nedelcu de la Scoala Gimnaziala „George Tutoveanu” Barlad, Dumitru-Radu Corozel si Stefan Motea, ambii de la Colegiul National…

- REZULTATE… Judetul Vaslui va fi reprezentat de opt elevi la Olimpiada Nationala de Matematica de anul acesta. Cinci dintre ei sunt din municipiul Vaslui si invata la Liceul „Mihail Kogalniceanu”, iar trei elevi sunt din Husi, doi de la Colegiul „Cuza Voda” si unul de la Scoala „Mihail Sadoveanu”. Din…

- CEI MAI BUNI… Sase elevi din Husi si Barlad vor reprezenta judetul la Olimpiada Nationala de Fizica. Trei dintre ei sunt veterani ai acestei competitii. Este vorba despre Yanis-Cosmin Roca, David Polei si Radu-Matei Ursan, toti de la Colegiul National „Cuza Voda„ Husi, premiati anul trecut cu medalie…

- MISIUNE… Jandarmii vasluieni vor fi prezenți la datorie și vor asigura ordinea publica pe timpul manifestarilor organizate pe 24 Ianuarie, cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane. La Vaslui, Barlad, Huși și Negrești autoritațile au pregatit manifestari ample pentru cinstirea implinirii a 165 de…

- BARLADUL PLIN DE PIROTEHNICE… In luna decembrie, in urma acțiunilor desfașurate in municipiile Vaslui, Barlad și Huși, jandarmii au depistat 12 persoane care ofereau spre vanzare sau dețineau articole pirotehnice din categoria celor interzise. In majoritatea cazurilor, aceste fapte au fost constatate…

- MIROSIT… A fost agitatie mare, marti, atat la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, cat si la Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice din Husi, unde politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Vaslui au descins…