- DEZLEGARE LA PEȘTE… Luni, 25 martie, la ortodocși este sarbatoarea Bunei Vestiri, iar „dezlegarea la pește” a facut ca piețele din tot județul sa fie pline de cumparatori, veniți sa vada oferta pescariilor, mai cu seama ca azi, 24 martie, și credincioșii catolici sarbatoresc Floriile, alta sarbatoare…

- REZULTATE… Judetul Vaslui a mai primit sase locuri la Olimpiada Nationala de Fizica, datorita rezultatelor foarte bune obtinute de elevi. Acestea au fost adjudecate de Karla Nedelcu de la Scoala Gimnaziala „George Tutoveanu” Barlad, Dumitru-Radu Corozel si Stefan Motea, ambii de la Colegiul National…

- CEI MAI BUNI… Sase elevi din Husi si Barlad vor reprezenta judetul la Olimpiada Nationala de Fizica. Trei dintre ei sunt veterani ai acestei competitii. Este vorba despre Yanis-Cosmin Roca, David Polei si Radu-Matei Ursan, toti de la Colegiul National „Cuza Voda„ Husi, premiati anul trecut cu medalie…

- IN VIZOR… Vasluianul Alexandru Pașcanu (25 de ani), jucatorul celor de la Sporting Gijon, in Liga 2 din Spania, se afla pe lista preliminara a “stranierilor” pentru dubla amicala cu Irlanda de Nord și Columbia. Fundașul nascut la Barlad este in atenția selecționerului Edi Iordanescu, dar inca nu a debutat…

- ARANJAMENTELE DIN POLITICA VASLUIANA… Au mai ramas cinci luni pana la alegerile europarlamentare, iar in județul Vaslui se fac ultimele pregatiri inainte de startul campaniei electorale. Partidele politice par a fi dispuse sa faca orice pentru a ieși triumfatoare, de la alianțe neașteptate, transferuri…

- REACȚIE… Ministrul Sanatații a reacționat in cazul batranului umilit in spitalul din Barlad. Acesta a declarat intr-o emisiune de televiziune ca infirmiera și brancardierul care au tarat și trantit brutal un barbat in varsta nu au ce cauta in sistemul sanitar. „Sigur ca asta ar fi o problema legata…

- MISIUNE… Jandarmii vasluieni vor fi prezenți la datorie și vor asigura ordinea publica pe timpul manifestarilor organizate pe 24 Ianuarie, cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane. La Vaslui, Barlad, Huși și Negrești autoritațile au pregatit manifestari ample pentru cinstirea implinirii a 165 de…

- SITUAȚIE… Dupa aproape doua zile de vreme severa, in județul Vaslui mai raman inchise pentru vehiculele de mare tonaj doua drumuri naționale. Este vorba de DN24B, pe porțiunea Huși – Berezeni și drumul național care face legatura intre Barlad și Podul Turcului. In rest, circulația se desfașoara in condiții…