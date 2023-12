Stiri pe aceeasi tema

- Everton - Manchester City, meci contand pentru etapa a 19-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 27 decembrie, de la ora 22:15, pe Goodison Park, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Echipa engleza Newcastle a pierdut marti, pe teren propriu, scor 1-3, cu gruparea Nottingham Forest, in primul meci al etapei a 19-a din Premier League.Echipa lui Eddie Howe a deschis scorul in minutul 23, prin Aleksander Isak, insa oaspetii au egalat in finalul primei reprize, minutul 45+1, cand…

- Echipa engleza Tottenham a reusit sa incheie la egalitate duminica, in deplasare, scor 3-3, meciul cu Manchester City, in etapa a 14-a din Premier League.Son a deschis scorul pe Etihad Stadium, in minutul 6, dar tot sud-coreeanul a fost cel care a egalat pentru gazde, in minutul 9, cand a deviat…

- Julian Alvarez, de la Manchester City, a marcat in minutul 87, iar campioana Europei a revenit de la doua goluri diferența pentru a invinge RB Leipzig cu 3-2 și pentru a-și adjudeca primul loc in Grupa G a Ligii Campionilor, marți, cu o runda inainte de final.Erling Haaland și Phil Foden au marcat,…

- Echipa daneza FC Copenhaga a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 4-3, gruparea engleza Manchester United, dupa ce elevii lui ten Hag au condus cu 2-0 si 3-2, scrie news.ro.A fost o prima repriza de tinut minte pe Parken, la Copenhaga, acolo unde Rasmus Hojlund a deschis scorul pentru Manchester…

- Echipa campioana a Angliei si a Europei, Manchester City, a invins sambata, pe teren propriu, gruparea Bournemouth, cu scorul de 6-1. In poarta oaspetilor s-a aflat romanul Ionut Radu, iar City a avut cinci marcatori diferiti, dar fara Haaland.Ionut Andrei Radu a inchis poarta lui Bournemouth in…

- Echipa engleza Tottenham a invins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Fulham, in etapa a 9-a din Premier League si este liderul clasamentului, informeaza news.ro.Tottenham a rezolvat partida cu cate un gol pe repriza. Mai intai a marcat Son Heung-Min, in minutul 36, din pasa lui Richarlison.…

- Echipa campioana a Angliei si a Europei, Manchester City a pierdut sambata, in deplasare, scor 1-2, meciul cu gruparea Wolverhampton, in etapa a saptea din Premier League. E prima infrangere din aceasta editie a campionatului pentru echipa antrenata de Guardiola, potrivit news.ro.Gazdele de la Wolverhampton…