- Arsenal și Manchester United se intalnesc in derby-ul etapei #4 din Premier League. Meciul are loc de la ora 18:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. ...

- Echipa FCSB a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Poli Iasi, intr-un meci din etapa a sasea Superligii. Este a cincea victorie consecutiva a bucurestenilor in campionat, potrivit news.ro.Bucurestenii au dominat prima repriza ratand mai multe ocazii. Florinel Coman a trimis in bara,…

- Echipa engleza West Ham United a invins duminica, pe teren propriu, scor 3-1, formatia Chelsea Londra, intr-un meci din etapa a doua din Premier League, potrivit news.ro.West Ham a deschis scorul in minutul 7, prin Nayef Aguerd, din pasa lui James Ward-Prowse, iar Carney Chukwuemeka a egalat situatia…

- Echipa ucraineana Dinamo Kiev, antrenata de tehnicianul roman Mircea Lucescu, a pierdut duminica, in deplasare, scor 2-3, in fata echipei Chernomoret Odesa, intr-un meci din etapa a patra din Premier League ucraineana, potrivit news.ro.La Odesa, gazdele au deschis scorul in minutul 20, cand a marcat…

- Campioana en titre Manchester City si-a continuat, sambata, parcursul fara greaseala de la debutul sezonului in Premier League, impunandu-se cu 1-0 pe propriul teren in fata lui Newcastle United, echipa de pe locul 4 in sezonul trecut, dupa ce in etapa inaugurala castigase la Burnley (3-0), informeaza…

- Echipa engleza Tottenham Hotspur a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 2-0, formatia Manchester United, intr-un meci din etapa a doua din Premier League, potrivit news.ro.Totenham a bifat prima victorie in campionat, dupa ce a intrecut pe Manchester United cu 2-0, la Londra. Prima repriza…

- Etapa a doua din Premier League a adus o victorie categorica pentru Liverpool, 3-1 cu Bournemoth, deși a jucat mai bine de jumatate de ora in inferioritate numerica. In schimb, Manchester United a pierdut pe terenul lui Tottenham.

- Echipa engleza Nottingham Forest a invins vineri seara, pe teren propriu, formatia Sheffield United, scor 2-1, in primul meci al etapei a doua din Premier League, anunța news.ro.Taiwo Awoniyi a deschis scorul inca din minutul 3 pentru gazde, dar oaspetii au reusit sa egaleze in startul partii secunde,…