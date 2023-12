Stiri pe aceeasi tema

- Brighton - Tottenham, meci contand pentru etapa a 19-a din campionatul Angliei, este programat, joi, 28 decembrie, de la ora 21:30, pe Falmer Stadium, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 2.

- Echipa engleza Chelsea a invins miercuri, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Crystal Palace, intr-un meci din etapa a 19-a a Premier League. In aceeasi etapa, Wolverhampton s-a impus cu 4-1 la Brentford, potrivit news.ro.In meciul de Stamford Bridge, Chelsea a dominat prima repriza, a deschis scorul…

- Echipa engleza FC Liverpool a intrecut marti seara, in deplasare, scor 2-0, echipa Burnley, in etapa a 19-a din Premier League. „Cormoranii” sunt lideri in campionat.Pe Turf Moor, Burnley nu a fost capabila sa fie o adversara de calibru pentru trupa lui Jurgen Klopp. Liverpool a deschis scorul din…

- Echipa engleza Arsenal Londra a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Brighton, devenind lider in Premier League. Tot in etapa a 17-a, Aston Villa s-a impus in deplasare, scor 2-1, cu Brentford, si se afla pe locul secund in campionat.Arsenal a reusit sa se desprinda abia in repriza…

- Echipa engleza Wolverhampton a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-1, formatia londoneza Tottenham, intr-un meci contand pentru etapa a 12-a din Premier League. Gazdele au marcat cele doua goluri in prelungirile reprizei secunde.Tottenham a inceput perfect meciul de pe stadionul Molineux si…

- Echipa italiana AC Milan a incheiat la egalitate duminica, in deplasare, scor 2-2, cu formatia Napoli. Intr-un meci din etapa a 10-a din Serie A. Milanezii au condus cu 2-0 in prima repriza, scrie news.ro.Olivier Giroud a reusit o dubla, in minutele 22 si 31, iar AC Milan conducea cu 2-0 pe terenul…

- Echipa engleza Tottenham a invins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Fulham, in etapa a 9-a din Premier League si este liderul clasamentului, informeaza news.ro.Tottenham a rezolvat partida cu cate un gol pe repriza. Mai intai a marcat Son Heung-Min, in minutul 36, din pasa lui Richarlison.…

- Echipa CFR Cluj a incheiat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Otelul Galati, intr-un meci din etapa a 13-a a Superligii.In prima repriza clujenii au avut un singur sut pe poarta, al lui Juricic, din minutul 34, iar oaspetii au avut si ei o sansa buna, la sutul lui Silva, scos…