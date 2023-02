Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile video sunt atat de populare incat in 2022 numarul de jucatori la nivel global a depașit 3 miliarde. Aceasta creștere a fost atat de exploziva pentru ca jocurile video sunt diaponibile nu numai pe console de jocuri, precum PlayStation, Xbox sau Nintendo, dar și pe PC-uri sau smartphone-uri.

- Autoritatea pentru Concurenta si Piete a declarat in noiembrie ca investigheaza daca acordul dintre cele doua companii cotate la bursa ar putea afecta substantial concurenta in Marea Britanie, adaugand ca are timp pana pe 22 martie pentru a decide. Acordul Broadcom-VMware a fost unul dintre cele mai…

- Consiliul Concurentei a anuntat miercuri ca a sanctionat compania Volvo Romania SRL cu o amenda in valoare de peste 13 milioane lei (aproximativ 2,65 milioane euro), pentru intelegeri anticoncurentiale pe piata distributiei de camioane noi, medii si grele marca Renault. ”Consiliul Concurentei a sanctionat…

- ” Consiliul Concurentei a sanctionat compania Volvo Romania SRL cu o amenda in valoare de peste 13 milioane lei (aproximativ 2,65 milioane euro), pentru intelegeri anticoncurentiale pe piata distributiei de camioane noi, medii si grele marca Renault. In urma unei investigatii, autoritatea de concurenta…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Elit SRL intentioneaza sa preia compania Goodies Meat Production SRL. Elit SRL din judetul Alba face parte din grupul Smithfield, afiliat al WH Group. Grupul Smithfield desfasoara o gama variata de activitati in Romania, printre care cresterea suinelor,…

- Cea mai valoroasa companie bancara tehnologica din Marea Britanie, Revolut, formeaza o echipa speciala pentru vedea daca personalul sau este „abordabil” și „respectuos”, in incercarea de a obține o licența bancara din Marea Britanie, potrivit The Guardian . Noua divizie, care va include psihologi și…

- Pretul platit de o gospodarie italiana medie pentru aprovizionarea sa cu gaze a crescut cu 64,8% in 2022, fata de anul precedent, a informat Autoritatea de Reglementare in Energie din Italia (ARERA), subliniind impactul razboiului din Ucraina asupra situatiei financiare a familiilor, transmite Agerpres.…

- ”Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila intelegere pe piata productiei si comercializarii semintelor de cultura si pe piata produselor pentru protectia culturilor din Romania. Autoritatea de Concurenta are indicii ca Pioneer Hi-Bred Romania, DuPont Romania (actuala Corteva…