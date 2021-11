Preliminarii Cupa Mondială. Liechtenstein vs România: victoria nu mai ajunge Este ultima etapa în Grupa J de calificare la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar. Meciul programat duminica, 14 noiembrie, începe la ora 19:00. În sânul naționalei domina o atmosfera apasatoare, marcata de anunțul selecționerului Mirel Radoi ca duminica seara va sta pentru ultima oara pe banca tricolorilor.



Se joaca locul 2 în grupa României. Tricolorii merg în Liechtenstein pentru un duel aparent inegal. Ca și contra islandezilor, doar victoria conteaza. În Ghencea însa, s-a terminat 0-0, iar România, picata de pe locul 2 în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

