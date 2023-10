Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Spitalul Județean de Urgența Bacau, o echipa medicala dedicata a realizat cu succes o prelevare multipla de organe și țesuturi, oferind o șansa la viața pentru mai multe persoane aflate in suferința. Procedura, conform protocoalelor Agentiei Nationale de Transplant (ANT), a fost efectuata…

- Medicii din Iasi si din Bucuresti au efectuat mai multe interventii de transplant dupa ce familia unei tinere care era in moarte cerebrala a fost de acord cu donarea de organe. Coordonatorul Centrului Regional de Transplant, dr. Raluca Neagu, a precizat ca este vorba de o tanara de 23 de ani din judetul…

- In Romania anului 2023, un caz recent șocheaza dupa ce o familie din Suceava, care a acceptat ca fiul lor aflat in moarte cerebrala sa fie donator, apoi s-a razgandit in urma unei discuții cu un preot. In emisiunea „Pacient in Romania”, de la Digi24, vedem poveștile celor care dat viața dincolo de moarte…

- Barbatul impușcat saptamana trecuta la Arad, a salvat viața altor trei pacienți, doi dintre ei fiind din Cluj Napoca. „Pacientul a fost declarat in moarte cerebrala si, cu consimtamantul familiei, o echipa mixta de medici de la Arad, Bucuresti, Timisoara si Cluj-Napoca a realizat prelevarea de organe.…

- Starea barbatului de 55 de ani, victima ingrozitorului atac din 21 septembrie, a fost – de la inceput – critica. Barbatul a fost impușcat in... The post Victima atacului din Micalaca, in moarte cerebrala. Organele sale au fost donate appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- O intervenție chirurgicala revoluționara efectuata la centrul medical NYU Langone s-a soldat cu transplantul reușit al unui rinichi și al unui timus de porc modificat genetic in corpul unui barbat aflat in moarte cerebrala.

- Familia unui pacient aflat in moarte cerebrala a fost de acord ca barbatului sa i se preleveze organe, pentru a le oferi o șansa la viața altor oameni. Astfel, o echipa de medici romano-bulgara a realizat inca o operație specifica la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Intervenția a avut loc astazi.…

- Medicii de la Spitalul ‘Dr.C.I.Parhon’ din Iasi au facut doua transplanturi renale dupa ce familia unei persoane aflate in moarte cerebrala a fost de acord cu donarea de organe. Purtatorul de cuvant al Spitalului ‘Dr.C.I.Parhon’, conf.univ.dr Ionut Nistor, a declarat, astazi, ca beneficiarii sunt doi…