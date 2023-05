Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, iși anunța vizita in Republica Moldova la 1 iunie, la cel de-al doilea Summit al Comunitații Politice Europene. „Moldova, ne vedem in curand!” – este mesajul liderului francez pentru cetațenii moldoveni. Potrivit lui Emmanuel Macron, in R. Moldova, liderii vor…

- In ajunul Summit-ului Comunitații Politice Europene, președinta Maia Sandu a povestit de ce pentru desfașurarea acestuia a fost ales Castelul Mimi din Bulboaca. In cadrul proiectului special al lui Ivan Sveatcenko NonFiction.EU șefa statului a raspuns la intrebarea de ce Palatul Republicii și Vinaria…

- Asociația Forța Fermierilor cere intervenția urgenta și foarte concreta din partea statului privind depașirea crizei din sistemul agrar. Daca nu vor fi auziți, fermierii amenința cu un protest masiv non-stop in toata țara, la data de 7 iunie, cu posibila blocare a traseelor principale și marșul tehnicii…

- In contextul Summit-ul Comunitații Politice Europene care va avea loc la 1 iunie, Regatul Unit a donat caști și veste antiglonț Poliției din Republica Moldova care urmeaza sa asigure securitatea evenimentului internațional, a declarat Ambasada Marii Britanii la Chișinau. Șeful Inspectoratului General…

- Primaria municipiului Chișinau a emis 2500 de abonamente speciale pentru calatoria gratuita in transportul public municipal pentru oaspeții Summit-ului Comunitații Politice Europene, care va avea loc la Chișinau la 1 iunie 2023. Abonamentele vor fi transmise Ministerului Afacerilor Externe pentru a…

- Autoritațile de la Kiev și liderii internaționali vorbesc despre o apropiata contraofensiva a Ucrainei. Intre timp, Republica Moldova se pregatește de un eveniment important - Summit-ul Comunitații Politice Europene. DW a realizat un interviu cu Leo Litra, cercetator in cadrul Centrului Noua Europa…

- O delegație a Poliției din Landul Bavaria al Ministerului Federal de Interne al Germaniei a efectuat o vizita de lucru la Inspectoratul General al Poliției (IGP), informeaza Grupul Media pentru Știri de Securitate privind Summitul Comunitații Politice Europene. Pe parcursul a doua zile, conducerea Inspectoratului…

- 37 de tari au confirmat, pina acum, prezenta la Summit-ul European care se va desfasura in 1 iunie in Republica Moldova. Intre timp, pe traseul Chisinau – Anenii Noi, zeci de muncitori lucreaza de zor. Munca e in toi si in satul Bulboaca, despre care se spune ca va gazdui reuniunea la care sint asteptati…