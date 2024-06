Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor ramane cu ceva mai multi bani in mana dupa majorarea salariului minim. Incepe numaratoarea inversa pentru alegeri, iar peste o saptamana vom fi cu totii in focul alegerilor locale si europarlamentare din 2024. Una dintre deciziile majore pe care le pregateste Guvernul in ultima saptamana…

- E de așteptat un val de scumpiri odata ce salariul minim va crește in Romania. Cum arata estimarile BNR și ce produse vor costa mai mult in aceasta vara? Adrian Negrescu, analist economic, ne spune care sunt domeniile in care se vor resimti cele mai mari cresteri de tarife. Se pare ca majorarea salariului…

- Pentru anul 2024, punctul de amenda este stabilit la 5 din salariul mediu brut. Pentru anul 2024, punctul de amenda este stabilit la 5 din salariul mediu brut. Odata majorat acest venit la 3.700 de lei de la 1 iulie, punctul de amenda ar fi trebuit sa creasca de la 165 de lei la 185 de lei. Guvernul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca va discuta cu ministrul Finantelor, Marcel Boloș, despre masura privind majorarea salariului minim la 3.700 de lei, precum si cea privind cresterea deductibilitatii de la 200 de lei la 300 de lei.

- Decizia de majorarea salariului minim e luata cu aceasta nevoie de sprijinire a mediului de afaceri, spune liderul PNL, Nicolae Ciuca. liderii coaliției s-au reunit luni pentru a discuta despre majorarea salariului minim, decizie anunțata de președintele

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Creșterea salariului minim de la 3.300 la 3.700 de lei ar putea fi amanata pana dupa alegerile din acest an. Majorarea urma sa intre in vigoare de la 1 iulie, dar ar putea fi amanata in contexul in care guvernanții oricum trebuie sa gaseasca bani pentru creșterile de salarii…

- Numarul contractelor de munca platite cu salariul minim pe economie a scazut in 2024 cu aproximativ 17% fața de anul trecut. Pana la finalul anului, in Romania se va introduce salariul minim european, de care vor beneficia in special angajații cu mai mult de 24 de luni la actualul loc de munca, pentru…

- PSD anunța ca iși asuma ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european in Romania, pana la finalul anului 2024. The post MAJORAREA SALARIULUI MINIM PSD promite introducerea salariul minim european first appeared on Informatia Zilei .