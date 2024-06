Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu, in varsta de 37 de ani și mama ei au o relație speciala, cele doua petrecand mult timp impreuna. Recent, soția lui Radu Valcan a trecut printr-o perioada delicata, despre care a vorbit abia acum.Vedeta a preferat sa pastreze discreția pana ce s-a asigurat ca cea care i-a dat viața este…

- Oare cum e sa crezi ca ți-ai gasit sufletul pereche, sa va indragostiți și sa ajungeți chiar și la casatorie, iar dupa un an de relație sa afli ca partenerul tau nu este cine credeai tu. Asta i s-a intamplat unui barbat de 26 de ani din Indonezia, care s-a indragostit iremediabil de o presupusa…

- Petre Roman are o relație mult mai buna acum cu fiica Oana, dupa ce Mioara Roman a murit. Intr-un interviu pentru Cancan, vedeta a dezvaluit pe cine are aproape dupa ce in primavara acestui an și-a pierdut mama. In anul 2007, Petre Roman și Mioara Roman au divorțat. Fostul premier al Romaniei și-a intemeiat…

- Bianca a avut o prima reacție dupa ce a fost acuzata ca ea l-a desparțit pe cantarețul Dorian Popa de Claudia Iosif. Dansatoarea spune ca are cu artistul o relație strict profesionala. In urma cu cateva luni s-a aflat ca Dorian Popa și Claudia Iosif s-au desparțit. Pe rețelele de socializare, ea a anunțat…

- Oana Roman a fost invitata la podcastul Anamariei Prodan, unde a vorbit despre casnicia pe care a avut-o cu Marius Elisei, dar și ce sfat de neuitat i-a dat mama ei. Vedeta susține ca și-a dorit din tot sufletul ca tatal fiicei sale sa iși gaseasca pe altcineva.Dupa o casnicie de 10 ani, Oana Roman…

- Oana Roman a cumparat carne tocata de la Lidl Romania, dar a avut parte de șocul vieții sale cand a ajuns acasa cu toate cumparaturile. Vedeta a vrut sa se apuce de gatit, dar a avut parte o neplacuta. Ce a pațit fiica lui Petre Roman? Oana Roman a sesizat ANPC dupa ce a cumparat […] The post Oana Roman…