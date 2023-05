Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca ar colabora cu actualul premier, Nicolae Ciuca, in guvernul care va fi format dupa rotativa guvernamentala, pentru ca „are o expertiza”. El adauga ca se va respecta acordul coaliției privind ministerele, dar ca inca au loc discuții pentru eventuale schimbari.…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a declarat luni ca la rocada guvernamentala cu siguranta vor exista modificari, inclusiv in ceea ce ii priveste pe actualii membri ai Cabinetului. „Cu certitudine vor fi modificari, inclusiv la actualii membri ai Cabinetului si totodata trebuie sa mentionez…

- Rocada guvernamentala. Cand va avea loc? Nicolae Ciuca: „Nu pe 24, ca este ziua partidului, nici pe 25 de Inalțare, puțin mai incolo” Rocada guvernamentala. Cand va avea loc? Nicolae Ciuca: „Nu pe 24, ca este ziua partidului, nici pe 25 de Inalțare, puțin mai incolo” Presedintele PNL, premierul Nicolae…

- Dupa ședința conducerii liberale, și anume a Biroului Politic National, premierul Nicolae Ciuca, liderul PNL, a precizat ca subiectul unei eventuale comasari a alegerilor de anul viitor a fost discutat in cadrul reuniunii de joi. „Este o propunere pe care am discutat-o in sedinta de astazi si am decis…

- Liberalii s-au intrunit in ședința, miercuri seara, la Vila Lac, impreuna cu președintele partidului, Nicolae Ciuca. Se pare ca liderii din teritoriu nu sunt mulțumiți de actuala situație din PNL și au avut mai multe reproșuri catre conducerea partidului.

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, considera ca rocada guvernamentala care ar urma sa aiba loc in luna mai va fi „catastrofala” pentru PNL. „Daca ma intrebati pe mine, eu anticipez ca se va face rocada, pentru ca la ora actuala PNL nu mai e un partid de sine statator, comanda lui…

- Joe Biden va participa, miercuri, in Polonia, la o reuniune a liderilor din formatul NATO București 9, din care face parte și Romania. Președintele american va efectua o vizita la Varșovia, unde subiectul principal este sprijinul acordat Ucrainei, potrivit ambasadorului SUA in Polonia.