Pregătiri de puci la partidoiul ieşean: cine e organizatorul şi cine, vizatul? Un uichend agitat tare s-a incheiat ieri la partidoiul iesean, stimati telespectatori. Ceva ce nu s-a prea vazut din strada, ca la discretie lumea de la partidoi e campioana zonala, dar care cica a lasat urme grele prin multe berouri, daca nu cumva chiar si cicatrici pe unele obrazuri mai putin tabacite. Totul cica ar fi culminat cu organizarea unei intalniri a catorva zeci de membri de partidoi ai filialei iesene, in incercarea pregatirii unui puci anti-Maricel. Organizatorul si aranjorul din fata (ca in spate ar fi fost zice-se ca altii) cica a fost fratele fostului prifect Serbet, sef la Tehno… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

