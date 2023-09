Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 5 septembrie 2023, au fost verificati 5 operatori economici si 9 mijloace de transport. Ieri, 5 septembrie 2023, au fost verificati 5 operatori economici si 9 mijloace de transport, transmite un comunicat din partea Prefecturii Constanta. In actiune au fost angrenati 28 de inspectori apartinand…

- Avand in vedere Ordinul Prefectului nr. 486/2023 privind constituirea la nivel județean a comisiei mixte de verificare la instituțiile publice și operatorii economici care depoziteaza, transporta, distribuie, utilizeaza, comercializeaza carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv…

- Organele de control au descoperit in județul Dolj operatori economici care depoziteaza, transporta, distribuie, utilizeaza, comercializeaza carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv GPL fara acte in regula și carora le-au suspendat activitatea. Instituțiile cu atribuții de control…

- Avand in vedere Ordinului Prefectului nr. 486/2023 privind constituirea la nivel județean a comisiei mixte de verificare la instituțiile publice și operatorii economici care depoziteaza, transporta, distribuie, utilizeaza, comercializeaza carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv…

- Explozia care a avut loc, recent, la o stație de alimentare cu gaz petrolier lichefiat din localitatea Crevedia, in urma careia doua persoane au decedat iar 56 au fost ranite, a impus efectuarea unor controale la toți agenții economici care au ca activitate depozitarea și comercializarea carburanților…

- Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, a informat , marți, ca operatorii economici ar trebui verificați in mod centralizat, de o structura a Guvernului, subliniind ca Primaria Municipiului București nu are atribuții legate de funcționarea sau autorizarea stațiilor GPL.

- In urma solicitarilor primite din partea operatorilor economici din Cartierul Industrial in ceea ce privesc reglementarile de circulație rutiera de pe strada 22 Decembrie 1989, am convenit sa realizam modificari

- Spitalul Municipal Turda, cu sediul in Turda, str. A. Mureșanu, nr. 12-26, jud. Cluj, reprezentat prin manager dr. Stanila Ovidiu Sebastian, aduce la cunostința tuturor operatorilor economici care desfașoara activitați sau servicii de catering, ca pana in data de 15.06.2023 ora 15, se pot inscrie la…