ANPC a controlat peste 350 de operatori economici care comercializează încălțăminte, în toată țara Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a derulat, in perioada, 22.04 – 26.04.2024, o serie de acțiuni de verificare a respectarii prevederilor legale la comercializarea articolelor de incaltaminte, inclusiv la comerțul online, la nivelul intregii țari. In ceea ce privește vanzarea directa, au fost controlați 353 de operatori economici, dintre care 322 au fost depistați cu diferite abateri. Au fost verificate produse in valoare de circa 5,4 milioane, iar cele […] Articolul ANPC a controlat peste 350 de operatori economici care comercializeaza incalțaminte, in toata țara a… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și Comisariatul Regional pentru Protecția (CRPC) Consumatorilor București-Ilfov au caștigat definitiv procesul intentat de Agenția de Turism Bonjour (SC Bonjour International Tour SRL), din Capitala, prin care solicita anularea procesului…

- In prima jumatate a lunii aprilie 2024, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfașurat, la nivelul intregii țari, ample acțiuni de control care au vizat verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale in domeniu, la comercializarea legumelor si fructelor proaspete…

- Aplicatie unica de control a agenților economici: Statul vrea sa evite suprapunerea organelor de control la aceeași firma Aplicatie unica de control a agenților economici: statul vrea sa evite suprapunerea organelor de control, atunci cand se duc sa verifice un agent economic. Ministerul Cercetarii,…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații lanseaza astazi in consultare publica proiectul de decizie privind comunicarea documentelor prin intermediul serviciului electronic „My ANCOM”. Noul serviciu dezvoltat de ANCOM pune la dispoziția furnizorilor din domeniul comunicațiilor…

- “Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor recomanda beneficiarilor – fosti si actuali clienti ai Raiffeisen Bank S.A, cu credite incheiate in LEI/EUR/USD, in perioada 2006-2009, aflate in derulare la data de 20.10.2017, momentul emiterii Ordinului de Presedinte ANPC, prin care s-a dispus…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfașurat o acțiune de control la operatorul economic, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA Paris,sucursala București, care a anunțat demararea procedurilor de sistare a operațiunilor din Romania ale diviziei de consumer finance, Cetelem, incepand…

- Postare Facebook/Garda Nationala de Mediu 23 februarie 2024: Garda Nationala de Mediu continua controalele inopinate din planul „Garda de Mediu, de azi și in județul tau!”, simultan in 3 judete. In aceasta saptamana, Garda Nationala de Mediu a desfașurat simultan, actiuni de control in 3 judete, respectiv…