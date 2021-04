Stiri pe aceeasi tema

- Masura de carantina zonala se prelungeste cu 14 zile pentru localitatile Domnesti, Jilava, Pantelimon si Voluntari, incepand de sambata seara, ora 22,00, a informat Institutia Prefectului Judetului Ilfov. “Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov…

- Alte cinci localitați din județul Ilfov intra in carantina. In judetul Ilfov se inregistreaza cea mai mare incidenta de infectare cu COVID-19 din Romania. Rata infectarilor cu Covid-19 este in Ilfov de 9,45 cazuri la mia de locuitori. Cele cinci localitați care intra in carantina sunt Cernica, Balaceanca,…

- Comuna ilfoveana Glina, cu satele apartinatoare Glina, Catelu si Manolache, a intrat in carantina pentru doua saptamani incepand de vineri seara, de la ora 22,00, conform unei informari transmisa de catre Prefectura Ilfov, potrivit AGERPRES. "Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre…

- Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Direcția de Sanatate Publica a județului Ilfov și a avizului Institutului Național de Sanatate Publica, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a adoptat, in ședința extraordinara, intrarea in carantina a mai multor localitați. Este vorba de…

- Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Direcția de Sanatate Publica a județului Ilfov și a avizului Institutului Național de Sanatate Publica, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov...

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a decis, luni, sa prelungeasca masura carantinei in comuna Ciorogarla. Hotararea a fost luata din cauza numarului mare de persoane infectate cu SARS-CoV-2, in baza unor analize facute de specialiști. „Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre…

- Masura de carantinare zonala se prelungeste cu 14 zile pentru comuna Ciorogarla de marti, de la ora 5,30, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului - Judetul Ilfov, transmis AGERPRES. Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si a avizului…

- Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si avizului Institutului National de Sanatate Publica, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a adoptat, vineri, in sedinta extraordinara, Hotararea CJSU nr. 3, prin care s-a facut propunerea…