Prefectul „vedetă” de Olt, Mario De Mezzo, spectacol pornografic cu picanterii Guralivul prefect de Olt, Mario De Mezzo , pozeaza in cavalerul dreptații și corectitudinii, dar, in realitate, este doar …om politic marunt, care alearga dupa fuste, fiind chiar și un exhibiționist ce se vrea și talentat. Mario De Mezzo, Casanova…de Olt PUTEREA va prezinta, in exclusivitate, cateva dintre „talentele” de mare seducator ale prefectului de Olt, Mario De Mezzo, despre care locuitorii județului n-au avut habar. Cand nu este preocupat de aparițiile TV, Mario De Mezzo iși etaleaza in mediul virtual talentele de manechin și mare cuceritor, fiind preocupat de mediatizarea „zbenguielilor”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

