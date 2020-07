Prefectul Rujan vrea să intre în politică după ce 15 ani a fost înalt funcționar public Prefectul demisionar de Gorj, Cristinel Rujan, vrea sa intre in politica, dupa ce a renuțat la statutul de inalt funcționar public. Acesta era de 15 ani inalt funcționar public, insa a renunțat la acest lucru in momentul in care a decis sa demisioneze. Motivul este legat de numeroasele controale de care prefectul spune ca a avut parte dupa schimbarea guvernului. Rujan era singurul prefect care iși pastrase funcția, fiind venit prin transfer din administrația centrala. Abia in 28 august, activitatea lui Cristinel Rujan putea fi evaluata de catre guvern și s-ar fi putut decide detașarea acestuia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un director din cadrul Casei Județene de Asigurari de Sanatate Gorj este susținut pentru postul de prefect de Gorj. Este vorba de directorul economic Cosmin Petrișor Pistol. Acesta este favorit sa ii ia locul prefectului demisionar Cristinel Rujan. Prefectul și-a dat demisia marți și așteapta sa fie…

- Un tehnocrat este propus de Partidul Național Liberal pentru conducerea Consiliului Județan Gorj. Iulian Popescu este fondatorul unei companii de IT, creatorul unui soft pentru industria HoReCa, utilizat de peste 2.000 de restaurante și cafenele din Romania. Membrii Biroului Politic Județean al Partidului…

- Studentii gorjeni au depus zeci de cereri pentru obtinerea unui loc in tabere. Potrivit reprezentantilor Ligii Studentilor din Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu peste 90 de tineri solicita un loc din tabara. Peste 30 de cereri au fost...

- Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu serbeaza 18 ani de la infiintare. Cu aceasta ocazie vor fi organizate o serie de lansari de carte, sesiuni de comunicari stiintifice, precum si expozitii. In prima zi dedicata aniversarii, vineri, 4 m...

- Dupa aproape trei luni de pauza, vor fi reluate lucrarile la Secția Ginecologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Consiliul Județean Gorj incepuse lucrari de reabilitare completa a Secției Obstetrica-Ginecologie, inainte de debutul pandemiei de coronavirus. Nici nu s-au apucat…

- Postul de presedinte al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Gorj a fost scos la concus. Gheorghe Cocina este singurul candidat pentru acest post. Examenul a inceput marti, iar ieri Gheorge Cocina a sustinut ultima proba din examen care a costat i...

- Peste 100 de studenti din Universitatea „Constantin Brancusi” (UCB) din Targu Jiu vor iesi din nou in strada pentru s-si apara drepturile. Acestia au programat un nou protest in aceasta zi in Piata Prefecturii, intre orele 13.00-14.00, in urma nemult...

- Targul de joburi care ar fi trebuit sa le ofere un loc de munca studentilor din Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu a fost un esec. Firmele de recrutare care si-au anuntat prezenta nu si-au facut aparitia, iar studentii nici atat. Dinte...