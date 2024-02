Stiri pe aceeasi tema

- Campania „SEMN ca trebuie sa citești o carte!” organizata de Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu Jiu continua și in acest an. Prin intermediul acestei campanii ce se desfașoara pe parcursul a mai multor zile, se dorește marcarea Zilei Naționale a Lecturii ce se celebreaza anual in data de…

- Casa de Cultura Turda a intocmit un proiect de program și de buget, pentru anul 2024, care va fi luat in discuție și votat in cadrul Consiliului Local Turda, la ședința din 12 februarie 2024. Managerul interimar al Casei de Cultura Turda, Ioana Felea Popa, spune ca printre considerentele care stau la…

- Zece cupluri s-au casatorit in noaptea de Revelion, la puțin timp de la intrarea in noul an, la Poarta Sarutului, din municipiul Targu Jiu, capodopera a marelui sculptor Constantin Brancuși.

- Coloana lui Constantin Brancuși din municipiul Targu Jiu, opera propusa sa faca parte din patrimoniul UNESCO, este denumita frecvent Coloana Infinitului, deși numele este greșit, susțin specialiștii.

- Un targ gastronomic de Sfantul Nicolae are loc miercuri in cadrul Liceului Tehnologic din Baia de Fier. Va fi deschisa o expoziție culinara cu produse specifice sarbatorilor de final de an. Preparatele tradiționale sunt realizate de fiecare clasa in parte impreuna cu familia, cu multa implicare și creativitate.…

- Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu Jiu prin programul de studii universitare de licența Inginerie și Management in Alimentația Publica și Agroturism din cadrul Facultații de Inginerie, in colaborare cu Asociația Cultural-Istorica „Dumitru și Maria Pleniceanu” și Asociația Detecții Gorj, organizeaza…

- Cu prilejul celebrarii Zilei Nationale a Romaniei, Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia si Consulatul General al Romaniei la Trieste, in parteneriat cu Consiliul Judetean Gorj si Ansamblul Artistic Profesionist “Doina Gorjului

- Prefectura județului Arad a facut public programul ceremoniilor pregatite pentru data de 1 Decembrie 2023, Ziua Naționala a Romaniei. Ceremoniile vor incepe la cimitirul „Eternitatea”... The post Programul ceremoniilor organizate cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, de 1 Decembrie 2023 appeared first…