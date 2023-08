Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a refuzat, vineri, 18 august, accesul in spital al prefectului judetului Olt, Mario De Mezzo, care mersese la spital dupa ce fusese sesizat ca in sectia de cardiologie sunt gandaci. Sambata, managerul spitalului a anuntat ca Directia de Sanatate Publica…

- Prefectul judetului Arges, Radu Perianu, anunta joi ca i-au fost transmise de catre Directia de Sanatate Publica mai multe probleme in sectiile Spitalului de Urgenta Pitesti, pentru care inspectorii au dat sanctiuni si au cerut sa fie luate masuri, potrivit news.ro.„In sectia Obstretica-Ginecologie,…

- Mario De Mezzo il inlocuieste in functie pe Florin Homorean, demis joi de Guvern. Mario De Mezzo a devenit un apropiat al deputatului Gigel Stirbu, in timp ce Florin Homorean a fost sustinut pentru ocuparea functiei de presedintele PNL Olt, senatorul Liviu Voiculescu. Florin Homorean ocupa functia de…

- In legatura cu bacteria E.Coli, exista o controversa la malul marii. Direcția de Sanatate Publica afirma ca apa este sigura pentru imbaiere, in timp ce medicii atrag atenția parinților sa impiedice copiii sa inghita apa. Silviu Iulian Coșa, prefect Constanța: „In luna iunie a existat un prag de 7.000…

- Mircea Abrudean a fost numit oficial secretar general al guvernului, potrivit unei decizii semnate de Marcel Ciolacu și publicate in Monitorul Oficial. Premierul Marcel Ciolacu a fost de acord luni, in urma unei ședințe de coaliție, sa il numeasca pe liberalul Mircea Abrudean ca secretar general al…

- Prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan, numit in functie in urma cu doi ani la propunerea UDMR, a declarat ca nu demisioneaza din functie, insa va parasi postul daca noul Guvern ii va cere acest lucru. „Raman la dispozitia cetatenilor si in slujba Guvernului. Pentru mine intotdeauna, si cand am…

- Prefectul de Gorj, Cristina Cilibiu (PNL), și-a inaintat demisia din funcție, dupa ce a fost numita in acest post in luna septembrie. Aceasta spune ca a inaintat Guvernului cererea de eliberare din funcție.