Prefectul Gâfu: Da, este bine că spitalele trec în coordonarea Ministerului Sănătăţii! CARAS-SEVERIN – Prefectul judetului considera ca „este de bun augur ca spitalele, deși raman in subordinea autoritaților publice locale, vor trece in coordonarea ministerului in timpul starii de urgența pentru lupta centralizata impotriva infecțiilor cu virusul SARS-COV 2”! Toate spitalele aflate in subordinea autoritaților locale vor trece sub coordonarea Ministerului Sanatații si se pregatesc investiții in spitalele suport, care vor prelua pacienți cu noul coronavirus. „Guvernul Romaniei a decis ca toate unitațile sanitare care se afla in subordinea autoritaților administrației publice locale… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

