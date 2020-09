Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Valcea, Sebastian Fartat, a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. El a aflat ca are COVID-19 in urma unui test efectuat la cerere. Pe parcursul zilei, in Prefectura valceana se face o ancheta epidemiologica.

- Un focar de COVID-19 a fost inregistrat la Centrul medico-social din localitatea Pechea, judetul Galati, un numar de 21 de persoane fiind internate in spital. Prefectul de Galati, Gabriel Avramescu, a declarat, vineri, ca virusul a fost adus in unitatea sanitara de o angajata a centrului, iar unitatea…

- Proiect cu greșeli aprobat de consilierii locali timișoreni la finele lunii iulie. Este vorba despre suplimentarea sumelor alocate manifestarilor culturale susținute de Primaria Timișoara, unde la una dintre rubrici a fost trecuta o suma de zece ori mai mica decat in realitate.

- Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a prezidat astazi o ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia au fost stabilite și aprobate masurile necesare pentru gestionarea infecțiilor cu noul coronavirus la nivelul județului Suceava pentru protejarea populației.…

- O angajata din Bacau a „Loteriei Romane” a fost depistata cu noul coronavirus. Salariata lucra la o agenție din zona strazii Bucovina. Din informațiile noastre, angajata se simțea rau, prezentand mai multe dintre simptomele infectarii cu COVID – 19, motiv pentru care s-a prezentat la specialiștii din…

- In cadrul intalnirii de la Prefectura, specialiștii DSP Bihor au solicitat reprezentanților cultelor sa aiba cu prioritate in vedere respectarea catorva masuri, necesare in lupta cu noul coronavirus.

- Articolul publicat ieri pe siteul de internet despre numirea „pe furiș” a unui director la Clujana SA a fost o greșeala. O greșeala nu doar de documentare, de atenție, ci și fața de cititori, carora le-am oferit o informație inexacta. Am pornit la drum cu intenția de a ne face…

- Directia de Sanatate Publica a anunțat sambata ca va declansa o ancheta epidemiologica dupa ce o angajata a unei terase din Vama Veche a fost testata pozitiv cu COVID-19, transmite News.ro.Potrivit autoritatilor citate de News.ro, o angajata de la barul unei terase din Vama Veche a fost confirmata cu…