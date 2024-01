Prefecții, în vizorul Guvernului. Ce pregătește Executivul Astazi, are loc prima ședința de Guvern din 2024, iar pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte de legi și hotarari de Guvern, care vizeaza, printre altele, eliberari sau numiri de prefecți și/sau subprefecți. Pe lista proiectelor de legi dezbatute se afla și cea cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor. De asemenea, agenda mai include un proiect de HG privind eliberari/numiri de prefecți și/sau subprefecți. Nu in ultimul rand, va fi prezentata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

