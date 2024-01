Cum obiceiurile noastre afectează calitatea serviciilor publice de apă In fiecare zi, infrastructura vitala a rețelei de canalizare din Ilfov se confrunta cu avarii constante, cauzate de materiale straine dar și de nepasarea celor care le arunca in sistemele publice. Gratarele de protecție nou montate in conducte, caminele și stațiile de pompare și epurare aduna o gama variata de deșeuri inadecvate, inclusiv materiale textile, plastic, metal, șervețele umede și bețișoare pentru urechi. Deși este strict interzis sa aruncam astfel de obiecte in canalizare, este imposibil de identificat responsabilii pentru aceste practici daunatoare. Echipele de intervenție ale Apa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

