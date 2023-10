Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a descris la emisiunea “In fața ta”, de la Digi 24, activitatea sa la conducerea MAI ca fiind desprinsa dintr-un film de pe Netflix, in care fiecare zi inseamna un nou episod. El a explicat ca “poate sa iti placa ce faci, dar confortabil nu este”.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, cere, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, o noua atitudine bazata pe responsabilitate, angajament si loialitate fata de munca, profesie, lege si cetatean din partea fiecarui politist.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a anuntat luni ca analizeaza posibilitatea testarii antidrog a elevilor in școli, in cazul in care manifesta vizibil comportament caracteristic consumului de droguri.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a anunțat luni, intr-o declarație de presa la sediul ministerului, ca șeful Poliției Constanța și-a dat demisia din funcție in urma evenimentelor care au condus la accidentul din 2 Mai, atunci cand tanarul aflat drogat la volan și care a omorat doi tineri si…

- Ministrul de Interne a fost intrebat de ce nu au existat mai multe demiteri dupa tragedia din 2 Mai, iar acesta a raspuns. Aflam ca el nu este un ministru superficial și ca nici nu vrea sa joace politic… Catalin Predoiu a rugat totodata presa sa ii dea voie sa fie pe ”deplin responsabil”. Altfel spus,…

- Va dura doar cateva zile pentru a-l aduce pe Darius Valcov in Romania, a declarat vineri ministrul Justiției, Alina Gorghiu, in cadrul unei vizite la tribunalul din Arad. „Este o procedura in curs, statul italian, prin Ministerul Justitiei, a luat legatura cu Politia Romana. E o problema de zile, nu…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a dispus ancheta fulger in MAI, dupa ce un polițist s-a plans ca e terorizat de șef, in beneficiul unui om... The post Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a dispus ancheta fulger in MAI, dupa materialul Recorde appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu a anuntat joi, in sedinta de Guvern, ca au fost controlate 1.037 de centre rezidentiale pentru persoane varstnice, minori si persoane cu dizabilitati si ca s-a descoperit ca 24 funcționau ilegal, fara autorizație. Totodata, au fost date 3.640 de sanctiuni contraventionale,…