- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, marti, la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, ca MJ nu si-a schimbat pozitia si sustine abrogarea recursului compensatoriu, precizand ca va merge la CEDO pentru a explica faptul ca aplicarea acestei legi a dus la cresterea infractiunilor comise cu…

- Deputații din Comisia Juridica a Camerei Deputaților au votat in favoarea abrogarii recursului compensatoriu. Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a oferit explicații privind oportunitatea abrogarii recursului compensatoriu, in ședința comisiei.Catalin Predoiu a declarat, in timpul dezbaterilor…

- Catalin Predoiu a declarat, in timpul dezbaterilor de marți din comisia juridica a Camerei Deputaților, cu privire la abrogarea recursului compensatoriu, ca Ministerul Justiției a lucrat la un text de norma tranzitorie care sa atenueze efectele acestui proiect, conform Mediafax.Citește și:…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a fost surprins pe holurile Parlamentului cand discuta cu Florin Iordache, fostul președintele al Comisiei de modificare a Legilor justiției. Predoiu arata ca i-a spus lui Iordache faptul ca PNL a luat decizia de a abroga recursul compensatoriu, l-a informat…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a discutat vineri cu o delegatie chineza despre solicitarile de transferare in tara a cetatenilor romani aflati in detentie in China. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei transmis AGERPRES, Ana Birchall a avut intrevederi cu ambasadorul Republicii Populare…

