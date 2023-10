Predoiu: Polițiștii recrutaţi din sursă externă nu sunt deloc pregătiţi Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat ca deficitul de personal in structurile MAI este undeva la 20 la suta, iar cei proveniti din sursa externa nu sunt deloc pregatiti pentru aceasta meserie. ”Calitatea procesului de pregatire implica in discutie problema modului de recrutare, deficitul de personal (…) In ultimii ani s-a produs o penurie […] The post Predoiu: Polițiștii recrutati din sursa externa nu sunt deloc pregatiti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

