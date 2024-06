Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii au participat la Kiev la ceremoniile funerare organizate pentru Valentin Korenchuk, membru al escadronului Forțelor Aeriene numit „Fantomele Kievului”, și numit de armata „cel mai bun pilot” al Ucrainei.

- Ucraina și-a luat ramas bun de la unul dintre piloții sai de vanatoare, care se numara printre legendarele "Fantome ale Kievului". Locotenent-colonelul Valentin Korenchuk, denumit in armata Beekeeper, a pilotat un avion de vanatoare MiG-29 in cadrul Brigazii 40 de aviație tactica, scrie The Guardian.

- Forțele ucrainene au lovit pentru prima data un avion de lupta rusesc Sukhoi Su-57 de ultima generație. Avionul se afla intr-o baza aeriana din interiorul Rusiei, a anunțat duminica agenția de informații GUR de la Kiev. Pentru a confirma lovitura, ucraine

- In aceste zile in poligonul Bogata-Stejeriș este in plina desfașurare exercițiul WIND SPRING 24 Militarii Batalionului 811 Infanterie ,,Dej’’, dislocați in aceasta perioada in poligonul din Bogata, participa la exercițiul WIND SPRING 24 desfașurat de Brigada 81 Mecanizata ,,General Grigore Balan”, care…

- Comandamentul Forțelor Armate ucrainene a scos tancurile americane Abrams din prima linie, din cauza dronelor rusești, relateaza Associated Press, care a discutat despre asta cu doi oficiali militari americani care au dorit sa ramana anonimi.Ucraina a renunțat pentru moment tancurile de lupta Abrams…

- Forțele ucrainene rezista in fața ofensivei ruse, dar vor avea in continuare dificultați sa se apere pe fronturile de la Chasovoy Yar și la nord-vest de Avdiivka. Potrivit experților militari, pentru a avea succes pe campul de lupta, trupele Kievului trebuie sa coordoneze atacurile cu rachetele cu raza…

- La inceputul anului, dupa eșecul ofensivei ruse din iarna 2023/2024, ucrainenii erau relativ optimiști: conform estimarilor din acel moment, forțele Kievului aveau ca „target” scoaterea din lupta a cel puțin 100.000 de militari ruși in anul 2024. Dupa doar patru luni, acest obiectiv e deja cu mult depașit.…

- Trupele ucrainene din prima linie spun ca se confrunta cu probleme de conectare la serviciul vital de internet Starlink folosit pentru a dirija flota de drone de atac a Kievului, raportand totodata o creștere a utilizarii dispozitivelor de soldații ruși, relateaza CNN.