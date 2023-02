Stiri pe aceeasi tema

- Turul I din Cupa Romaniei de handbal programeaza un meci pe teren propriu pentru echipa SCM Politehnica Timișoara. Alb-violeții vor fi gazde pentru CSM Bacau, miercuri, 15 februarie, la ora 17.00, la sala Constantin Jude.

- Conducerea lui Dinamo a stabilit unde va juca echipa in ultimele etape din sezonul regulat. Dinamo a bifat astazi al 4-lea amical al perioadei precompetiționale și se apropie cu pași repezi de reluarea campionatului. La Dragoslavele, intr-un decor invernal superb, echipa lui Ovidiu Burca a invins fara…

- Dupa doua victorii și un eșec – numai pe ultimul l-am vazut live, in rest, numai rezumate pe FCP TV – in cantonamentul din Turcia, se parea ca debutul din 2023 in SuperLiga va fi unul en-fanfare pentru FC Petrolul, urmatoarele, cel puțin, doua adversare nefiind deloc… „balauri”. Dar, socoteala de la…

- Jucatorii romani Mihai Alexandru Coman si Maria Daciana Ciubotaru au pierdut meciurile sustinute, marti, la Melbourne, in runda a doua a competitiei juniorilor din turneul de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit Agerpres.Coman, al cincilea favorit la simplu juniori, a fost…

- Casper Ruud a fost unul dintre performerii anului trecut in circuitul ATP și a ajuns in doua finale de Grand Slam, dar norvegianut aflat pe locul 3 in clasamentul mondial nu a inceput la fel de bine noul sezon și a parasit Australian Open 2023 inca din turul al doilea.

- Emma Raducanu a fost invinsa in turul al doilea de la Melbourne, britanica fiind depașita in doua seturi, scor 6-3, 7-6(4), de Coco Gauff, una dintre marile favorite la caștigarea Australian Open 2023. In primul set, Raducanu a avut doua gameuri de serviciu slabe, iar acest lucru a fost decisiv pentru…

- Aventura lui Rafael Nadal la Australian Open 2023 s-a oprit in turul al doilea, faza a competiției unde campionul en-titre a fost eliminat de Mackenzie McDonald (locul 65 ATP) in trei seturi, scor 6-4, 6-4, 7-5.

- Sanse mari pentru handbalistele de la CSU Neptun de a continua parcursul in actuala editie a Cupei Romaniei. Dupa o victorie confortabila in turul preliminar, echipa constanteana are parte de un adversar accesibil in runda a doua: CSM Galati, „lanterna” Ligii Nationale. Disputat la Sala Sporturilor…