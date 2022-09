PREDIABETUL se poate „vindeca” Daca ai ajuns sa citești acest articol, cel mai probabil ai cautat pe internet informații despre prediabet. Și, mai mult ca sigur te-au speriat titlurile precum „vezi aici daca riști sa dezvolți diabet” sau „verifica acum daca ești in grupa de risc pentru diabet”. Acum așeaza-te confortabil in fotoliu și citește-ne cu incredere! Prediabetul se poate „vindeca”! Te ingrijoreaza ghilimelele, nu-i așa? Le-am folosit doar pentru ca, in prezent, prediabetul nu este clasificat ca boala. Deci, se considera ca daca nu e boala, nu ai „ce” sa vindeci… Prediabetul este „o condiție metabolica”, așa cum am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

