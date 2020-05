Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Ionița, directorul Companiei de Autostrazi (CNAIR) a declarat, la un interviu HotNews.ro LIVE, ca “Autostrada Transilvania este mai sensibila problema de cand am preluat aceasta treaba. Cea mai sensibila problema este pentru mine nodul de la Chețani. In cam trei luni trebuie sa finalizam nodul…

- Anul 2021 va fi anul autostrazilor pentru Moldova, a spus sefa de la Autostrazi, Mariana Ionita. Astfel, pentru Autostrada „Unirii" A8 ar urma sa fie gata SF-ul pentru portiunea montana, iar tronsoanele de la Tg. Neamt la Iasi si la Ungheni ar urma sa fie contractate pentru SF si proiectul tehnic. In…

- Sunt doar 60% șanse sa se deschida la finalul acestui an cele doua tronsoane aflate inca in lucru din Autostrada A10 Sebeș-Turda, spune directorul CNAIR, Mariana Ionița. Mobilizarea pe șantier este mai buna pe lotul doi fața de lotul unu, potrivit șefei Companiei de Drumuri. ”Sunt proiecte care au avut…

- Doi barbati din Targu Mures care au sarit de pe balcon, sambata, in timp ce se aflau de 11 zile intr-un centru de carantina din Ungheni, judetul Mureș, s-au ales cu dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Dupa mai putin de jumatate de ora, cei doi s-au intors la centrul de carantina, insa…

- Grupul de Comunicare Strategica a realizat un material prin care incearca sa raspunda la o serie de intrebari transmise de cetațeni, in contextul epidemiei de coronavirus și a masurilor speciale prevazute de ordonanțele militare. Spre exemplu, cele legate de circulația minorilor. Redam mai jos raspunsurile…

- Guvernul si-a asumat un calendar de implementare a proiectului autostrazii A8 Ungheni - Iasi - Targu Mures. Potrivit strategiei executivului, ar trebui sa mergem cu masina pe autostrada incepand cu anul 2027. Astfel de termene au mai existat in trecut, la un moment dat, fostul premier Victor Ponta vorbea,…

- GALERIE FOTO! A inceput organizarea de șantier pentru construcția Secțiunii 1 a autostrazii Sibiu-Pitești. “Pentru Secțiunea 1 a Autostrazii Sibiu – Pitești, Sibiu – Boița am obținut Autorizația de Construire și, acum, pana la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, am solicitat constructorului…

- Trei mari autostrazi sunt in prezent planificate conform MasterPlanului catre Moldova, iar o a patra - Autostrada Nordului - care nu apare in strategia convenita cu Comisia Europeana, a aparut din nou in discursul politicienilor. Toate cele patru proiecte sunt in diferite stadii de implementare, a explicat…