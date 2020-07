Ministerul Justitiei a facut vineri o serie de precizari in legatura cu amenda de 3 milioane euro primita de Romania din partea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), pentru intarzierea si aplicarea incompleta a Directivei privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului.



Potrivit ministerului, Directiva trebuia transpusa in legislatia nationala a Romaniei pana la data de 26 iunie 2017.



La data de 31.05.2018, proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum…