Pictura interioara a Catedralei Mantuirii Neamului ar putea fi terminata pana in anul 2025. Anunțul a fost facut chiar de Preafericitul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. „Speram ca in anul 2025 sa ne ajute Bunul Dumnezeu și sfinții Lui sa sfințim noua pictura a Catedralei Naționale, cand se implinesc 140 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Romane (1885) și 100 de ani de la inființarea Patriarhiei Romane (1925)”, a spus Patriarhul Daniel dupa Sfanta Liturghie oficiata in Duminica Ortodoxiei, potrivit Agenției Basilica a Patriarhiei Romane. Conform planului iconografic, mozaicurile…