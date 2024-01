Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se inghesuie sa doneze sange, dupa ce de la 1 ianuarie a fost majorata valoarea tichetelor pentru donatori, de la 67 lei la 280 de lei. Fața de anul trecut, numarul celor interesați a crescut chiar și de zece ori in unele orașe din țara. Intrucat stocurile de sange au ajuns sa depașeasca necesitatea…

- CSM Targu Jiu debuteaza astazi, de la ora 21:00, in grupele EHF European League. Formația antrenata de Liviu Andrieș va juca in Ungaria cu Motherson Mosonmagyarovari, iar partida va fi televizata in direct de Digi Sport, Prima Sport și Orange Sport. Surpriza sezonului trecut in handbalul romanesc, CSM…

- Avand in vedere faptul ca numarul donatorilor de sange a crescut zilnic, depașind capacitatea de recoltare, prelucrare, testare și stocare, Centrul de Transfuzie Sanguina Alba va lua, incepand cu data de 8 ianuarie 2024, urmatoarele masuri: -pentru grupele de sange la care stocurile sunt mari, CTS…

- O asociație nonguvernamentala din Austria susține duminica un concert de colinde la Targu Jiu. Evenimentul va avea loc de la ora 18,30, la mall-ul din municipiu. Asociația „Din Mana Lui”, din Austria, este condusa de o romanca. Membrii organizației au oferit ieri daruri și le-au cantat beneficiarilor…

- Autoritațile din Targu Jiu au pus in funcțiune, vineri seara, iluminatului festiv și au inaugurat Parcului „Tudor Vladimirescu”. Iluminatul a fost pornit de beneficiarii Centrului de Zi „Christian”, in prezența a mii de targujieni. Parcul „Tudor Vladimirescu” a fost inaugurat de elevi merituoși ai Colegiului…

- • Donatorii de sange primesc cea mai buna dobanda Persoanele fizice rezidente si nerezidente cu varsta peste 18 ani pot subscrie, in perioada 27 noiembrie – 15 decembrie, titluri de stat Fidelis denominate in lei si in euro, a informat Ministerul Finantelor, potrivit Agerpres. Aceasta este a patra editie…

- CSM Targu Jiu s-a calificat in premiera in grupele competitiei feminine de handbal EHF European League, dupa ce a invins echipa suedeza Onnereds HK, cu scorul de 26-23 (15-8), duminica, pe teren propriu, in mansa secunda din turul al treilea preliminar.

- Sindicaliștii anunța ca miercuri vor picheta Primaria București, dupa ce reprezentanții municipalitații au promovat un proiect de hotarare privind incetarea activitații Centrului de Protecție a Plantelor București, urmand sa se faca disponibilizari. Sindicatul Forum din administrația publica București,…