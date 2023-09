Prăpăd în Galați. Copaci doborâți de vânt, stâlpi de tensiune puși la pământ O furtuna in Galați a facut prapad. Aproximativ 40 de copaci și 4 stalpi de tensiune au fost rupți și puși la pamant. Codul portocaliu de fenomene meteo extreme fusese anunțat de meteorologi pentru joi seara, insa vijelia extrem de puternica a provocat pagube considerabile. Au fost inregistrate nu mai puțin de 100 de apeluri de urgența. Au fost afectate mașini și case. O țeava de gaze din municipiul Galați a fost rupta de un copac in cadere. Doua persoane aflate intr-o barca in deriva pe Dunare au fost salvate. „In urma fenomenelor meteo periculoase Cod portocaliu, la dispeceratul Inspectoratului… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

