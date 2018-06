Prăpăd din cauza furtunilor puternice. Tornade, filmate în apropiere de Galaţi VIDEO Mai multe tornade au fost filmate de martorii in cateva minute, in apropiere de Galati. Fenomenul extrem de rar in Romania, i-a speriat pe oameni. Tot in Galati a plouat torențial, iar mai multe localitați din județ au fost inundate. Apa de peste un metru a intrat in curtile oamenilor. O ploaie torentiala a umflat mai multe paraie din Alba, iar apele au ajuns involburate, chiar si pe drumurile judetene. Zeci de curti si gradini au fost distruse de puhoaie, iar apa si malul au intrat si in case. Viitura a fost atat de puternica, incat a luat pe sus masinile oamenilor. Dupa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

