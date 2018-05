Prăjitură cu castane şi cremă de cafea 1. Se prepara fiecare blat din cate 4 albusuri mixate cu un praf de sare apoi cu zaharul. Se incorporeaza si galbenusurile frecate un pic cu ulei apoi faina turnata in ploaie 2. Se prepara crema mixand frisca pana se intareste. Mixam si branzica de vaci cu piureul de castane apoi amestecam cu frisca si cafeaua solubila decofeinizata. Se adauga si gelatina hidratata in 100 ml apa rece si apoi topita la bain marin. 3. Se unge fiecare blat cu crema apoi se asaza unul peste altul presand usor cu mana. Se da la rece cel putin 2 ore inainte de a taia prajitura. Se decoreaza cu frisca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

