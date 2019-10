Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea DGA continua campania naționala de conștientizare anticorupție „Tu poți face lumina”: Activitați de informare și de prevenire a corupției cu personalul din cadrul Primariei Alba Iulia Ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Judetean Anticoruptie Alba au desfașurat o serie…

- In perioada 23 – 27 octombrie 2019, tinerii din Romania se vor intalni la Iași – Capitala Tineretului din Romania 2019-2020, pentru cea de-a patra ediție a Summitului Tinerilor, proiect organizat anual in orașul care poarta titul de „Capitala Tineretului din Romania”.Sub sloganul „Imagineaza! Crede!…

- Campania naționala anticorupție „Tu poți face lumina”, demarata de Direcția Generala Anticorupție (DGA), are in vederea conștientizarea consecințelor faptelor de corupție a personalului M.A.I. și a cetațenilor. DGA, instituția abilitata in prevenirea și combaterea corupției in randul personalului M.A.I.,…

- „Tu poti face lumina” este o campanie anticorupție pentru conștientizarea de catre personalul M.A.I. și cetațeni a cauzelor și consecințelor implicarii in fapte de corupție. Direcția Generala Anticorupție (DGA) este instituția abilitata in prevenirea și combaterea corupției in randul personalului Ministerului…

- In perioada 01.10.-31.12.2019 Direcția Generala Anticorupție desfașoara campania anticorupție „Tu poți face lumina”, in vederea conștientizarii personalului M.A.I. și a cetațenilor cu privire la cauzele și consecințele implicarii in fapte de corupție. Direcția Generala Anticorupție, instituția abilitata…

- Serviciul Județean Anticoruție Satu Mare a lansat o campanie prin care solicita satmarenilor sa semnaleze orice fapta de corupție la un numar de telefon cu apel gratuit din orice rețea. Direcția Generala Anticorupție, instituția abilitata in prevenirea și combaterea corupției in randul personalului…

- Astazi, 07 septembrie, incepand cu ora 10.00, politistii au desfasurat activitati in sistem integrat, alaturi de reprezentantii structurilor cu atributii in domeniu, lansand Campania „10 pentru Siguranta!”. In acest context, politistii au oferit copiilor materiale informativ-preventive continand sfaturi…

- Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, a transmis sambata seara, dupa ce s-a terminat protestul din Piața Victoriei, ca le mulțumește cetatenilor care au protestat „intr-un mod atat de civilizat și de pașnic”.„Mulțumesc, in numele Ministerului Afacerilor Interne, tuturor cetatenilor…