Stiri pe aceeasi tema

- Apa cu porția in Prahova. Societatea Hidro Prahova SA, cel mai mare furnizor de apa potabila din judetul Prahova, anunta ca in saptamana 11-17 iulie, va distribui apa, in mai multe localitati din aria de operare, in baza unui program. Decizia a fost luata „avand in vedere conditiile actuale de seceta…

- V. Stoica Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, a facut doua anunțuri importante, miercuri seara, cu privire la autostrada Ploiești-Buzau. Primul: s-a desfașurat un nou termen la Curtea de Apel București, cu privire la decizia finala pentru lotul 3 de pe Ploiești-Buzau,…

- Repartizarea saptamana trecuta a banilor proveniți din cotele defalcate din impozitul pe venit și TVA de catre Consiliul Județean Prahova condus de liberalul Iulian Dumitrescu a generat un scandal uriaș organizația PSD Prahova condusa de deputatul Bogdan Toader. Din totalul de 33 de milioane de lei,…

- Guvernul Romaniei a aprobat declansarea procedurilor de expropriere care fac parte din coridorul lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada Ploiesti – Buzau", aflate pe raza localitatilor Dumbrava, Draganesti, Tomsani, Colceag si Baba Ana, din judetul Prahova. In total, sunt 224 de…

- Elena Udrea a ramas fara titlul de cetațean de onoare al municipiului Drobeta Turnu Severin, acordat in 2010, pe vremea cand blonda de la Cotroceni era pe cai mari. Sunt și voci din Primaria de la Severin care se opun retragerii titlului. In cadrul ședinței lunare de astazi, aleșii locali din Drobeta-Turnu…

- Pasajul Unirii din București va fi inchis pe timpul verii. Lucrarile de reabilitare se vor incepe pe 20 iunie și vor continua pana pe 1 septembrie. Dspre acest fapt a anunțat joi, primarul sectorului 4, Daniel Baluța. „Pentru a pune in siguranța pasajul rutier, lucrarile vor incepe in jurul datei de…