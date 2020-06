Stiri pe aceeasi tema

- Zonele cel mai des frecventate de salbaticiuni: Sinaia, Busteni, Azuga si Bertea F. T. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova, angajatii structurilor montane din judet au intervenit in 33 de situatii de urgenta in care a fost semnalata prezenta ursilor.…

- Jandarmii montani din Prahova au avut, de la inceputul lunii mai, un numar de 32 de interventii, pentru indepartarea a 46 de ursi care au coborat in localitati, o astfel de situatie fiind inregistrata si joi, in statiunea Sinaia."Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, prin structurile…

- Jandarmii montani prahoveni au intervenit, in weekend, pentru indepartarea mai multor ursi care au coborat in statiunile montane de pe Valea Prahovei. Potrivit unui comunicat emis, luni, de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, ajutorul jandarmilor a fost solicitat in sase cazuri in care turistii…

- F. T. In zilele de miercuri, 13 mai si joi, 14 mai, jandarmii montani de pe Valea Prahovei au fost nevoiti sa intervina in sapte situații in care cetatenii au reclamat prezenta ursilor in stațiunile montane, oamenii solicitand interventia acestora prin intermediul numarului Unic de Urgenta „112”. Potrivit…

- Un barbat a fost prins de jandarmi cand incerca sa fure ansambluri metalice si un motor electric dintr-o fosta sectie a Uzinei "1 Mai" din Ploiesti, informeaza, marti, Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova, potrivit Agerpres.Citeste si: ALERTA Dupa decizia CEDO in cazul Kovesi,…

- Jandarmii de la posturile montane Busteni si Cheia au intervenit, la acest sfarsit de saptamana, in doua cazuri in care ursii si-au facut aparitia, in doua localitati, a informat, duminica, Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova potrivit Agerpres. "Ursii au iesit din hibernare. In acest…

- Un numar de 20 de familii au fost evacuate, vineri seara, din casele lor din Azuga, dupa ce o alunecare de teren a avut loc in localitate, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, potrivit Mediafax.Alunecarea de teren s-a produs pe strada Umbroasa din Azuga. Desi nu a…