Republica Ceha expulzeaza 18 membri ai ambasadei Rusiei la Praga ca urmare a dovezilor ca serviciile de informații ruse au fost implicate in explozia de la un depozit de munitii din 2014, au anuntat sambata premierul Andrej Babis si ministrul de externe Jan Hamacek. "Exista o banuiala bine intemeiata cu privire la implicarea unor ofiteri