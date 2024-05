Stiri pe aceeasi tema

- Vara italiana va fi mai puțin „dulce” in cartierele populare din Milano, unde autoritațile vor sa interzica vanzarea de mancare la pachet dupa miezul nopții. Masura, luata in speranța de a combate "viața de noapte salbatica" și a oferi liniște locuitorilor, a starnit controverse aprinse.

- Marco Granelli, viceprimarul pentru securitate publica, a anunțat recent o propunere de interzicere a vanzarii de mancare la pachet dupa miezul nopții in cartierele populare ale orașului, scrie The Guardian . De asemenea, barurile și restaurantele vor fi obligate sa inchida teraseleincepand cu ora…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, joi, atentionari cod galben si cod portocaliu de viituri, valabile pana la miezul nopții, pentru raurile din Constanța și Tulcea. Pana la ora 17:00 este in vigoare codul portocaliu pe raul Topolog (județele Tulcea și Constanța), iar pana…

- S-a intamplat in noaptea de luni spre marți, 11 spre 12 martie, mai exact dupa miezul nopții, atunci cand polițiștii Secției 1 Pitești au oprit in trafic un tanar in varsta de 22 de ani, din municipiu. Citește și: Traficantul de droguri Alex Copil Batran este primul argesean incatusat la spovedanie!…

- Liderii coaliției de guvernare au luat decizia de a comasa alegerile parlamentare cu cele locale și au declarat public ca un sondaj venit ”la miezul nopții” a fost cel care i-a convins ca este o masura buna. Citește și: Sondaj CURS - Comasarea este dorita de electorat: scorurile partidelor, in actualul…