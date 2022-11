Populația lumii a depașit marți 8 miliarde de locuitori, potrivit estimarii oficiale a Națiunilor Unite, care considera ca acest lucru reprezinta „o etapa importanta in dezvoltarea umana” și o reamintire, in plina desfașurare a COP27, a „responsabilitații noastre comune de a avea grija de planeta noastra”, transmite AFP. Pentru ONU, „aceasta creștere fara precedent” – in 1950 erau 2,5 miliarde de oameni – este rezultatul „unei creșteri treptate a speranței de viața datorita progreselor in domeniul sanatații publice, al nutriției, al igienei personale și al medicinei”. Dar creșterea demografica…