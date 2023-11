Stiri pe aceeasi tema

- Sam Bankman-Fried, fondatorul platformei cripto FTX, considerat un adevarat „rege” al criptomonedelor, a fost gasit vinovat pentru toate cele șapte capete de acuzare. El risca pana la 110 ani de inchisoare. A fost acuzat de frauda, conspiratie criminala si spalare de bani. S-a folosit de fondurile clientilor…

- Procurorii din statul american New Mexico au anuntat marti ca intentioneaza sa reia acuzatiile de omor prin imprudenta impotriva lui Alec Baldwin pentru impuscarea fatala a directoarei de imagine Halyna Hutchins pe platoul de filmare al lungmetrajului „Rust” in 2021, transmite Reuters.

- Un judecator din New York i-a gasit pe Donald Trump si pe fiii sai adulti raspunzatori de frauda si a anulat certificarea de afaceri a Trump Organization, afirmind ca Trump a furnizat declaratii financiare false timp de aproximativ un deceniu. Decizia judecatorului Arthur Engoron vine cu citeva zile…

- Fostul președinte executiv al lui Dinamo, Dorin Șerdean (53 de ani), a fost pus sub acuzare pentru frauda intr-un dosar penal deschis de catre Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi. Parchetul European a facut mai multe percheziții la mai multe domenii din Franța și Romania, in cadrul unei…

- Parchetul European (EPPO) din București a sesizat Tribunalul București intr-un dosar penal in care un fost președinte al clubului de fotbal Dinamo București Dorin Șerdean a fost pus sub acuzare pentru frauda, se arata intr-un comunicat al parchetului condus de Laura Codruța Kovesi. Acest lucru survine…

- Un tribunal federal american a decis luni ca procesul de la Washington impotriva fostului presedinte Donald Trump privind incercarile sale de a inversa rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA din 2020 va incepe la data de 4 martie 2024, transmit Reuters si AFP, citate de Agerpres. Anuntul a fost…

- Economistul-sef al JPMorgan a declarat vineri ca banca nu mai prognozeaza o recesiune in SUA in acest an si si-a marit estimarea de crestere economica, in conditiile in care economia se extinde intr-un ”ritm sanatos”, transmite Reuters.Banca si-a imbunatatit estimarea de crestere anuala reala a PIB-ului…