Poziția copilului! Tatăl lui Burduja, omul rușilor de la Alro! Sebastian Burduja va fi noul șef al Energiei! Tatal sau, Marinel, e membru in CA Alro. Combinatul este deținut de ruși. Alro va construi impreuna cu CE Oltenia o centrala electrica. CE Oltenia va fi ”patronata” de Burduja jr. Sebastian Burduja, noul ministru al Energiei, se afla intr-o situație ingrata. Se presupune ca din momentul depunerii juramantului, el va deveni ”proprietarul” tuturor companiilor deținute de stat in domeniul energiei, inclusiv CE Oltenia, cel mai mare producator de energie termo din țara. Aceasta companie tocmai a primit unda verde de la Consiliul Concurenței pentru a crea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- In plin razboi Rusia-Ucraina, o instituție a statului roman a avizat favorabil o afacere a unei companii deținuta de Ministerul Energiei cu un oligarh rus, pentru a construi o centrala pe gaze. Consiliul Concurentei a autorizat operațiunea prin care Complexul Energetic Oltenia S.A. și Alro S.A. intenționeaza…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat operatiunea prin care Complexul Energetic Oltenia si Alro intentioneaza sa creeze impreuna o companie pentru a realiza o centrala electrica cu ciclu combinat pe gaz natural (CCGT) la Isalnita, in judetul Dolj”, anunta autoritatea de concurenta. CE Oltenia anunta in…

