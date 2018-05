Stiri pe aceeasi tema

- De șapte ani, Siria este in razboi. Guvernul președintelui Bashar al-Assad s-a luptat atat cu gruparile rebele, cat și cu jihadiștii Statului Islamic. Orașul nordic Raqqa a fost un loc cheie unde s-au dus multe lupte. BBC prezinta povestea unui protestatar pașnic care, in cele din urma, a…

- Zeci de cadavre, jihadisti, dar si civili, au fost gasite intr-o groapa comuna in orasul Raqqa, fost bastion in Siria al gruparii Statul Islamic (SI), a anuntat sambata un oficial local, relateaza AFP. Fosta "capitala" de facto a SI din nordul Siriei, Raqqa a fost cucerita in octombrie 2017 de o coalitie…

- Armata americana a constatat o ”resurgenta” a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in regiuni din Siria aflate sub controlul regimului lui Bashar al-Assad, a anuntat un oficial militar american, relateaza AFP. Potrivit colonelului Ryan Dillon, un purtator de cuvant al coalitiei internationale…

- Obiectivele militare din Siria atacate de SUA, Franta si Marea Britanie fusesera evacuate in urma cu cateva zile ca urmare a informatiilor primite din partea Rusiei, a declarat un oficial din cadrul aliantei de organizatii militante regionale care sprijina regimul de la Damasc. BOMBARDAMENT in SIRIA.…

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie", conform Agerpres.Citește…

- Un atac american asupra Siriei ar putea avea loc foarte curand, sau nu chiar atat de curand. Este cel mai recent mesaj postat pe Twitter de președintele Trump, care pare sa-și mai tempereze retorica belicoasa din ultimele zile.

- Militia YPG, clasificata drept grupare 'terorista' de catre Ankara, a fost un aliat al SUA in lupta contra organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) in Siria.Turcia a acuzat Washingtonul ca inarmeaza YPG si i-a cerut sa renunte la a mai face acest lucru.''Noi nu am dat niciodata…