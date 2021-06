Povestea trecerii de pietoni din Suceava care se oprește în zid Trecerea de pietoni care se opreste intr-un zid a aparut acum cateva zile in centrul orașului Suceava. Lucrarea a fost executata de o firma care are contract cu Primaria Suceava. Misiunea firmei era, de fapt, sa mute respectiva trecere de pietoni, care a ajuns sa se termine intr-un zid anul trecut, dupa ce au fost refacute trotuarele și scarile din zona. In schimb, angajații firmei au facut trecerea de pietoni fix in același loc, spre nemulțumirea viceprimarului Lucian Harșovschi. Acesta a facut publica situația pe pagina sa Facebook. Intamplator sau nu ”Anul trecut modernizam ceea ce inseamna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

