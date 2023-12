Stiri pe aceeasi tema

- Matei Ene, geamanul lui Luca, a fost scos in siguranța din flacari de catre tatal lor, care era angajat al fermei și deținea o funcție importanta in cadrul acesteia. Dupa ce și-a pus viața in pericol pentru a-și salva fiul, barbatul in varsta de 48 de ani s-a intors in foc pentru a-i salva și pe ceilalți…

- Anca Florina Gavrila, studenta la Sociologie care si-a pierdut viata in incendiul de la Ferma Dacilor, a murit alaturi de prietenul ei, Adrian. Tanara urma... The post Incendiul de la Ferma Dacilor. Sora studentei care a murit, mesaj pentru cei care au unitati neautorizate appeared first on Special…

- Studenta la Sociologie care si-a pierdut viata in incendiul de la Ferma Dacilor a murit alaturi de prietenul ei. Tanara urma sa implineasca 21 de ani in mai putin de o luna. Au luat spontan decizia de a merge sa petreaca o seara la Ferma Dacilor si ajunsesera acolo in seara de Craciun, cu doar cateva…

- „Ne-am cazat pe 24. Pe 25 a fost sarbatoarea de Craciun și am stat impreuna cu grupul de prieteni la masa de sarbatoare. Noi am fost cazați la casuțele de jos, care erau in paralel cu cladirea principala unde s-a intamplat incendiul. Catre dimineața, intre 06:15-06:20, cam așa, am auzit niște sirene,…

- In a doua zi de Craciun, la data de 26 decembrie 2023, un incendiu puternic a izbucnit la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. In urma cercetarilor s-a constatat ca acest complex care funcționa fara autoritate, a adus sfarșitul a șase persoane. Iata declarațiile cutremuratoare…

- Șase persoane, dintre cele douazeci si sase care se aflau in pensiunea Ferma Dacilor din satul Tohani, in momentul in care complexul a fost curprins de flacari, și-au pierdut viața. Potrivit informațiilor, oamenii au participat, cu o seara in urma, la o petrecere. Ce s-a intamplat cu o seara inainte…

- Incendiul de proporții din Prahova a facut ravagii și a luat viața a trei oameni. Dintre cele peste 20 de persoane de persoane aflate la fața locului la momentul tragediei, trei dintre ele și-au pierdut viața. Copilul gasit carbonizat ar fi chiar fiul patronului a carei pensiuni circula fara autorizație…

