Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Stanescu le-a povestit celor trei chefi dramele prin care a trecut. Dupa ce a plecat de acasa la 19 ani, ea a locuit pe strazile din Londra fiindca nu avea bani, alaturi de soțul ei. Dupa divorț, s-a intors la prima ei dragoste, sportul și a facut o cariera in domeniu.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite a inceput cu un concurent cu totul special, cu o poveste de viața mai grea decat ar fi crezut oricine. Ciprian Craciunescu a dormit pe strazi și sub poduri in Cambogia, insa gandul la succes l-a ajutat sa treaca peste toate greutațile din viața, care…

- E scandal mare la Chefi la Cuțite, dupa ce producatorii celebrei emisiuni de la Antena 1 ar fi strecurat o gafa monumentala pe post, in timpul ediției trecute. Un clip de la montaj a fost difuzat pe post, iar internauții ar fi aflat, in avans, cine este cheful care a caștigat cele mai multe amulete…

- In prima ediția a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 am cunoscut-o pe Maria Barbu, o tanara care i-a uimit pe toți cu dezvaluirile sale emoționante. Tanara a adus lacrimi in ochii Ginei Pistol.

- Sezonul cu numarul 11 al show-lui culinar de la Antena 1, „Chefi la cuțite”, este pe cale sa inceapa, iar acesta ultimul in care Gina Pistol va fi prezentatoare. Odata cu noul sezon, schimbarile vor fi pe masura. Pe langa cei trei chef care erau pana acum jurații competiției de gatit, și anume Catalin…

- Competiția ”Chefi la cuțite” revine pe micile ecrane, la Antena 1! Show-ul culinar preferat al Romanilor va avea curand marea premiera, cu sezonul 11. Telespectatorii vor putea sa o vada pe Gina Pistol pentru ultima data prezentand emisiunea, dupa ce și-a anunțat retragerea din televiziune.

- Ziua de ieri a adus o veste trista, mai ales pentru fanii „Chefi la Cuțite”, sau „America Express”, care așteptau revenirea in forța a vedetei. Intr-un comunicat emoționant, Gina Pistol anunța ca se retrage din proiectele in care era implicata la Antena 1, motivul fiind unul singur, micuța Josephine.…

- Timp de aproape șapte ani de zile, celebra Gina Pistol a facut parte din proiectele Antena 1, cele mai importante fiind „Chefi la Cuțite” și „Asia Express”, dar odata cu apariția in viața ei și a partenerului ei de viața, Smiley, a micuței Josephine, lucrurile aveau sa se schimbe, atat pe plan personal,…